Le financement des cégeps et des universités doit demeurer stable, prévisible et surtout, il doit correspondre aux besoins réels des populations étudiantes, a martelé la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui donnait son point de presse préélectoral lundi matin.

«Les étudiants ne bénéficient pas des services et de l’offre de formation auxquels ils ont droit, a soutenu la présidente de la CSQ, Sonia Éthier. Du côté du personnel, la majorité de nos membres vivent de la précarité et il y a un alourdissement persistant de leur tâche.»

Alors que s’entame cette semaine le retour en classe de plusieurs étudiantes et étudiants des établissements d’enseignement supérieur, cinq leaders syndicaux étaient réunis à l’Usine C pour réclamer que l’enseignement supérieur devienne «une priorité budgétaire permanente, après des années de compressions et de réduction des services».

Mme Éthier a rappelé que le manque à gagner au niveau collégial, entre 2011 et 2016, s’est chiffré à près de 155M$, selon les données de la Fédération des cégeps. Au niveau universitaire, ajoute-t-elle, on parle de près de 2G$, selon des données de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université.

«Le réseau a besoin d’un financement stable et récurrent, a pour sa part avancé la présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), Lucie Piché. Or, c’est plutôt l’inverse que l’on observe ces deux dernières années avec l’augmentation des enveloppes dédiées à des projets spécifiques, une tendance qui fragilise d’autant le réseau après le désinvestissement massif des années d’austérité.»

Plus de détails suivront.