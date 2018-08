TORONTO — La Société ontarienne du cannabis affirme avoir établi un partenariat avec 26 producteurs autorisés pour sa plateforme de vente au détail en ligne.

L’organisme, qui sera le seul détaillant en ligne de l’Ontario lorsque la marijuana récréative sera légalisée à l’automne, a fait valoir lundi que les accords d’approvisionnement conclus avec les producteurs autorisés par Santé Canada étaient concurrentiels.

Le détaillant en ligne a dit qu’il vendra une variété de produits, y compris des fleurs séchées, de l’huile de cannabis et des graines de cannabis, aux clients de 19 ans et plus lorsque le pot deviendra légal le 17 octobre.

Des accords d’approvisionnement avec des fournisseurs d’accessoires de cannabis sont également en préparation, selon la Société ontarienne du cannabis, qui prévoit élargir la sélection de ses produits au fil du temps.

L’organisme a indiqué qu’un système de vérification sera en place pour assurer la livraison sécuritaire des produits à domicile.

Il a aussi affirmé qu’il mettra en place un réseau de distribution en gros pour fournir du cannabis dans les magasins privés.

Le nouveau plan des progressistes-conservateurs visant à vendre le cannabis par l’entremise d’un modèle de vente au détail privé contraste avec le plan des libéraux visant à obtenir un monopole du gouvernement provincial sur les ventes de cannabis.

La province devait exploiter 150 magasins traditionnels d’ici 2020, mais le nouveau plan signifie que les ventes dans les magasins physiques ne commenceront qu’en avril 2019.