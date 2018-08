LONGUEUIL, Qc — L’inspecteur Ian Lafrenière, un policier de Montréal bien connu du public, a confirmé mardi qu’il allait se présenter sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Vachon en vue des élections d’octobre.

François Legault, ainsi que plusieurs candidats caquistes de la région, étaient présents pour l’annonce, qui s’est déroulée dans un restaurant de l’arrondissement Saint-Hubert à Longueuil.

M. Lafrenière a envoyé plus tôt dans la journée un courriel aux journalistes pour les remercier et leur dire qu’il quittait son poste «en étant assuré que les relations avec les médias vont demeurer transparentes et honnêtes» au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Lundi, des images de télévision ont montré M. Lafrenière remettant son arme de service en quittant son poste de chef de la division des communications du SPVM.

La circonscription de Vachon est présentement représentée par la députée indépendante Martine Ouellet, qui a été élue trois fois depuis 2010 sous les couleurs du Parti québécois.