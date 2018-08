MONTRÉAL — S’il est porté au pouvoir en octobre, Québec solidaire (QS) s’engage à adopter une Loi sur l’accessibilité universelle et à reconnaître la langue des signes québécoise comme langue officielle.

Accompagné de quatre candidats de QS en situation de handicap, le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a présenté, mardi, les engagements de sa formation en ce qui a trait à l’inclusion des personnes handicapées.

Le porte-parole solidaire souligne que les personnes en situation de handicap et leur famille lui parlent «constamment» des enjeux d’accessibilité et de leurs difficultés à accéder à certains commerces, aux établissements culturels, et parfois même à certains soins de santé.

QS souhaite donc voir l’adoption d’une «véritable Loi sur l’accessibilité universelle», dont l’objectif sera d’éliminer des contraintes en matière d’accessibilité et d’établir des échéanciers clairs.

Le parti s’engage également à reconnaître officiellement la langue des signes québécoise, «une langue et une culture issues du Québec», et promet de soutenir les groupes communautaires qui font la promotion des droits des personnes en situation de handicap.