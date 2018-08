MONTRÉAL — Le premier ministre Philippe Couillard a cherché à faire d’une pierre deux coups dans la circonscription de Nelligan, château fort libéral s’il en est et dont le siège sera disponible en raison du départ du ministre Martin Coiteux.

Le chef libéral a en effet présenté mardi son candidat dans cette circonscription, Monsef Derraji, qui représente à la fois une candidature d’affaires et un membre d’une communauté culturelle.

Monsef Derraji, un homme d’affaires ayant oeuvré durant plusieurs années dans l’industrie pharmaceutique au Maroc et au Canada, est le président du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Originaire du Maroc, M. Derraji est un militant libéral de longue date. Il a aussi été président de Vision Montréal et est l’un des fondateurs du Congrès maghrébin du Québec.

Bien qu’il ait reconnu être à la recherche de candidatures issues de la diversité, Philippe Couillard a cependant insisté sur l’expérience de M. Derraji dans le domaine des affaires et sur son implication dans l’Ouest de l’île de Montréal, où il réside depuis plusieurs années, affirmant que celui-ci n’était pas candidat parce qu’il était d’origine marocaine, mais bien parce qu’il est le meilleur candidat disponible pour ce siège.

Martin Coiteux avait facilement gagné dans cette circonscription en 2014 avec une majorité de plus de 32 000 voix et un peu plus de 80 pour cent des suffrages exprimés.

Depuis sa création en 1980, Nelligan n’a été représentée que par des libéraux. Modifiée à quelques reprises, la circonscription de l’Ouest de l’île comprend aujourd’hui la ville de Kirkland, l’arrondissement L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ainsi que la plus grande partie de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

Vivre avec la belle-mère

M. Couillard n’a pu éviter de nouvelles questions sur l’intervention de son prédécesseur, Jean Charest, qui l’avait critiqué la veille notamment sur la manière dont il a évincé le vétéran député de Marquette, François Ouimet, au profit de l’ex-hockeyeur Enrico Ciccone.

Au micro de Nathalie Normandeau, son ancienne vice-première ministre maintenant animatrice à la station BLVD 102,1 lundi à Québec, M. Charest a dit croire que la gestion de ce dossier laissait entrevoir une forme d’improvisation et il en a profité pour louanger le travail de François Ouimet comme député.

Le premier ministre Philippe Couillard a donné l’impression d’un homme résigné à vivre avec ce que l’on qualifie souvent de «belle-mère», c’est-à-dire un ancien premier ministre et ancien chef de son propre parti qui le critique ouvertement.

Si la pratique est récurrente au Parti québécois — où les Jacques Parizeau et Bernard Landry, notamment, sont fréquemment intervenus en porte-à-faux avec le leadership subséquent du PQ — elle représente une anomalie au Parti libéral du Québec (PLQ).

Philippe Couillard a répété qu’il n’y avait pas de fracture au sein du PLQ et qu’il avait pris une décision difficile comme tous les chefs de partis doivent en prendre.

Il a d’abord précisé qu’il n’avait pas parlé à M. Charest et qu’il n’avait pas l’intention de lui demander d’intervenir pour l’appuyer durant la campagne, pour finalement déclarer que ce n’était pas à lui «de dire à M. Charest comment se comporter, quoi dire ou quoi ne pas dire».

Maintenant la chicane

Il est par ailleurs revenu à la charge contre le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, qui avait présenté la veille sa politique en matière de laïcité de l’État.

La CAQ s’est engagée à interdire le port de symboles religieux chez les personnes en position d’autorité, dont les policiers, les juges et les enseignants, dès la première année de son premier mandat.

Philippe Couillard voit dans cette approche une pomme de discorde importante. Empruntant le slogan «Maintenant» de la CAQ, il a raillé la formation en affirmant que ce serait: «maintenant la chicane partout», faisant référence à la volonté du parti de François Legault d’affronter les médecins sur leurs conditions de rémunération, d’affronter les immigrants, le gouvernement fédéral, les Premières Nations et les régions sur le développement de l’énergie éolienne.