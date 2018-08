L’ancienne candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, Anna Klisko, qui avait perdu ses élections par 91 voix aux mains de Manon Massé en 2014, fait volte-face. Elle se présentera pour la Coalition avenir Québec (CAQ) lors du prochain scrutin, toujours dans le même comté.

Avocate spécialisée de litige civil, de droit administratif et de la Régie du logement, Mme Klisko est une Québécoise née de parents originaires de l’Ukraine.

Jusqu’à tout récemment, son nom était affiché dans l’onglet «Contact» sur la page Web de l’investiture libérale dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, qui a eu lieu le 8 août dernier. Au moment d’écrire ces lignes, la principale intéressée était même toujours décrite comme présidente de l’Association libérale de la circonscription sur la plateforme du PLQ.

Mercredi matin, sur son compte Twitter, la nouvelle candidate caquiste n’avait pas non plus mis à jour sa biographie personnelle. En avant-midi, sa description affichait toujours «Candidate PLQ – Comté Ste Marie-St Jacques». Ses derniers gazouillis sur le réseau social remontent d’ailleurs au 7 avril 2014, jour précis du dernier scrutin provincial. On peut y apercevoir plusieurs partages des publications du premier ministre Philippe Couillard.

Selon les informations obtenues, Mme Klisko n’aurait tout simplement plus accès aux mots de passe de son compte Twitter depuis maintenant quatre ans. La page appartiendrait d’ailleurs au Parti libéral lui-même, empêchant la candidate d’y avoir accès dans l’immédiat.

D’un parti à l’autre

Jointe par Métro, une porte-parole nationale de la CAQ, Émilie Toussaint, a confirmé que l’ancienne libérale se rangerait dorénavant dans l’équipe de François Legault.

«Oui, effectivement, elle était libérale en 2014, mais comme plusieurs personnes, elle était très déçue de comment les libéraux ont agi et gouverné dans les dernières années, a-t-elle indiqué au bout du fil. Elle a donc décidé de nous approcher et de se présenter avec nous.»

Dans un communiqué publié mardi où il annonce quatre nouvelles candidatures au sein de son parti, François Legault parle d’Anna Klisko comme d’une «fière Québécoise, mère de trois enfants et passionnée d’éducation».

Mme Klisko occupe actuellement le poste de directrice de l’Académie préscolaire Royale Montréal, une garderie et prématernelle privée dans la métropole qui propose des services éducatifs complets aux enfants de 2 mois à 5 ans.

Dans ledit document, la nouvelle caquiste affirme avoir «très hâte de discuter avec les électeurs de [s]a circonscription» et d’être surtout impatiente d’«expliquer comment la CAQ compte relancer le Québec et améliorer notre vie ensemble, ici, dans Sainte-Marie–Saint-Jacques».

En 2014, Anna Klisko avait recueilli 8346 votes pour le compte du PLQ, tout juste derrière la co-porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé, qui avait été élue de justesse avec 8437 voix. Un écart d’à peine 91 voix et de 0,33% des suffrages.

La CAQ estime avoir de bonnes chances de l’emporter cette fois. En date du 20 août, le blogue Qc125.com, de Philippe J. Fournier, estimait toutefois les probabilités d’une victoire de Québec solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques à plus de 90%.