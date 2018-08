OTTAWA — La ministre canadienne des Affaires étrangères se dit encouragée par les signaux venus de Washington selon lesquels les États-Unis et le Mexique seraient sur le point de régler leurs litiges bilatéraux dans le cadre des négociations pour le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

En point de presse mercredi en Colombie-Britannique, Chrystia Freeland a indiqué qu’elle avait été en contact étroit — y compris cette semaine — avec ses homologues américains et mexicains tout au long de leurs entretiens sur le renouvellement de l’ALÉNA, qui en sont à leur cinquième semaine.

Certains croient que le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo, pourraient conclure leurs négociations bilatérales dès cette semaine, ce qui ouvrirait ensuite la porte au retour du Canada à la table de négociations.

Des observateurs estiment que le gouvernement de Justin Trudeau a été délibérément écarté des négociations par l’administration de Donald Trump, et qu’il pourrait éventuellement être mis devant le fait accompli — accepter ou non un accord conclu entre les États-Unis et le Mexique.

Mme Freeland a réitéré mercredi que le Canada aura absolument son mot à dire avant toute finalisation d’un nouvel accord.

Même lors de la reprise des négociations à trois, de nombreux points en litige devront être réglés avant de permettre aux partenaires de conclure ces négociations qui auront duré plus d’un an.

«Quand les enjeux bilatéraux entre les États-Unis et le Mexique seront résolus, le Canada joindra ensuite les discussions, et nous sommes optimistes pour une conclusion rapide des négociations sur l’ALÉNA», a soutenu Mme Freeland, mercredi.

La ministre participait mercredi à Nanaimo, sur l’île de Vancouver, à la retraite annuelle du cabinet fédéral, alors que les libéraux se préparent à la reprise des travaux à la Chambre des communes le 17 septembre — et aux élections générales d’octobre 2019.