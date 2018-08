FREDERICTON — Leurs politiques et leurs personnalités les séparent clairement l’un de l’autre, tout comme trois décennies.

Pourtant, les sondages suggèrent que les Néo-Brunswickois n’ont pas encore tranché entre le libéral Brian Gallant et le progressiste conservateur Blaine Higgs, qui ont 32 jours pour faire campagne avant l’ouverture des bureaux de scrutin le 24 septembre.

Après des semaines d’annonces de dépenses et de positionnement politique, la campagne électorale a officiellement été lancée jeudi.

Pour la première fois en près de dix ans, les élections au Nouveau-Brunswick ne sont pas définies par une seule question référendaire. Sans sujet controversé pour galvaniser l’électorat — comme le développement du gaz de schiste ou la vente d’un service public —, les experts disent que les électeurs ont largement le choix entre deux dirigeants.

Il y a tout d’abord le jeune premier ministre sortant, un grand dépensier qui défend l’égalité des sexes et la justice sociale. Puis il y a le patron à la retraite du géant Irving, un ancien ministre des Finances qui respire l’expérience et la prudence budgétaire.

«Gallant, il faut le dire, il est beau, il a l’air bien, il est charmant et il est jeune, explique Gabriel Arsenault, un politologue de l’Université de Moncton. Il est plus à gauche (…) il se dit plus soucieux de l’environnement et de justice sociale.»

Il rappelle la fracturation hydraulique interdite par les libéraux et les investissements récemment consentis dans des structures d’accueil pour étudiants.

À 64 ans, le leader des conservateurs est quant à lui présenté comme un antidote au chef libéral de 36 ans, disent les experts.

»Higgs se fait passer pour responsable sur le plan financier (…) le choix le plus expérimenté et peut-être le plus sage et le mieux renseigné», dit M. Arsenault.

Pourtant, malgré leurs différences, les deux dirigeants sont proches dans les sondages.

Bien que M. Gallant semble détenir une avance modeste, il reste à déterminer si les électeurs vont lui confier un second mandat ou évincer pour la troisième fois de suite leur premier ministre après un seul mandat.

Les résultats des sondages soulignent l’importance de la campagne électorale de cinq semaines pour remporter la victoire.

«À la veille de la campagne électorale, l’ambiance n’est pas claire, a estimé Jamie Gillies, un politologue de l’Université St. Thomas de Fredericton. Le gouvernement libéral a peut-être assez de soutien pour survivre et être réélu.»

Dans le passé, la bataille pour la législature du Nouveau-Brunswick a souvent été menée sur une seule question.

En 2010, la colère généralisée suscitée par le projet de vente d’Énergie NB à Hydro-Québec a entraîné l’éviction du premier ministre de l’époque, Shawn Graham, après un mandat.

En 2014, le gouvernement de David Alward a été battu pour son opposition au développement du gaz de schiste.

«Contrairement aux deux dernières élections, il n’y a pas un seul problème qui domine le paysage politique provincial», a dit M. Gillies.

Pourtant, le gouvernement Gallant a commis des erreurs au cours des quatre dernières années, ce qui pourrait influencer les élections, selon les observateurs.

Le gouvernement libéral a fait face à un tollé général pour avoir omis de prendre en compte les craintes selon lesquelles les fuites d’eaux usées pourraient causer une contamination fécale dans les eaux du parc provincial de la plage Parlee, l’une des plages les plus populaires de la côte est.

M. Gallant a également été critiqué pour un scandale d’évaluation foncière lorsqu’un nouveau système d’évaluation numérique a injustement gonflé les factures de taxes foncières de milliers de propriétaires.

Plus récemment, le gouvernement libéral a déclaré qu’il maintiendrait les attributions controversées de bois sur les terres de la Couronne accordées aux entreprises forestières du Nouveau-Brunswick par le gouvernement conservateur précédent.

Selon le politologue Mario Levesque, le manque d’imputabilité et de transparence perçu par M. Gallant pourrait constituer un problème. Le professeur de l’Université de Mount Allison dit que M. Gallant a souvent démontré une tendance à nier l’existence d’un problème et à brouiller les faits plutôt que de «passer aux aveux dès le départ».

«Je ne pense pas que Gallant a mérité un deuxième mandat, mais je pense qu’il l’obtiendra par défaut parce que (les électeurs) n’aiment pas ses adversaires, a estimé M. Levesque. Nous sommes dans un énorme vide de leadership. Si vous pensez aux journées Robichaud ou aux journées McKenna ou même aux premières années des journées Hatfield — ça c’était du leadership.»

Un autre problème qui risque de se poser lors de l’élection est la division selon des critères linguistiques.

Les tendances historiques du vote au Nouveau-Brunswick ont souvent amené les régions francophones à favoriser les candidats libéraux alors que les régions anglophones se tournent vers les progressistes-conservateurs.

Selon Roger Ouellette, un professeur de sciences politiques à l’Université de Moncton, il reste à voir si M. Gallant jouera la «carte linguistique».

Il dit également que les jeunes électeurs sont plus susceptibles de voter pour M. Gallant et les libéraux, tandis que les électeurs plus âgés semblent se tourner vers M. Higgs et les conservateurs.

Mais les électeurs ont d’autres choix: le Parti Vert, le NPD et l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick présentent tous des candidats.

En 2014, le Parti Vert a élu David Coon dans Fredericton-Sud. Et Kris Austin, le chef de l’Alliance, a perdu par moins de 30 voix lors des dernières élections et se présente à nouveau.

Bien qu’il soit improbable qu’un tiers vienne menacer l’ordre établi, M. Gillies explique que cela pourrait «affecter le rapport de force si les élections sont serrées».

Il est également possible qu’un problème déterminant puisse encore faire surface.

J.P. Lewis, un politologue à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean, dit que les conservateurs pourraient essayer d’épingler l’échec de l’oléoduc Énergie Est sur M. Gallant.

De plus, dans une province où le revenu médian est le plus bas au Canada, il affirme que M. Higgs pourrait être présenté comme un choix stable doté d’un bon sens des affaires.

«Ils (les conservateurs) pourraient essayer de faire de cette élection une question altruiste, a dit M. Lewis. Higgs n’a pas besoin de faire ça, il pourrait être confortablement à la retraite. Le parti pourrait essayer de montrer qu’il fait ça pour vous, pas pour lui-même.»

M. Levesque dit que si M, Gallant commence à prendre du retard, il a un «as caché».

«Si les sondages commencent à glisser pour Gallant, attendez-vous à voir sa femme en campagne avec lui et à des séances photo partout, dit-il. Tout le monde aime une famille jeune et fraîche.»