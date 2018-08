QUÉBEC — Le chef libéral Philippe Couillard amorce la campagne électorale avec fierté et confiance.

C’est ce qu’il a déclaré jeudi au sortir de sa rencontre avec le lieutenant-gouverneur Michel Doyon, qui a signé les décrets pour dissoudre l’Assemblée nationale et déclencher les élections.

M. Couillard a fait valoir son bilan dont il se dit fier, parce que son gouvernement a accompli un redressement et une relance au Québec qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps, selon ses mots.

Du même souffle, il a dit qu’il a confiance au Québec et aux Québécois, et qu’il est optimiste et qu’il a confiance en sa campagne.

Il a finalement indiqué qu’il sera de bonne humeur pendant ce marathon électoral de 39 jours.