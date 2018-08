TROIS-RIVIÈRES, Qc — Le Parti libéral s’engage à accorder un montant annuel de 150 $ à 300 $ par enfant pour chaque famille s’il est reporté au pouvoir.

Pihlippe Couillard a fait l’annonce de ce nouveau programme de soutien aux familles vendredi matin dans un parc de Trois-Rivières, au jour 2 de la campagne électorale.

Le montant de 300 $ sera accordé dès 2018 aux familles gagnant 75 000 $ et moins par an, tandis que celles qui ont un revenu entre 75 000 $ et 110 000 $ obtiendront entre 150 $ et 300 $; les foyers gagnant plus 110 000 $ obtiendront 150 $ par enfant.

Outre cette mesure, le PLQ estime que l’ensemble de son plan concernant les familles coûtera au total 400 millions $ supplémentaires au Trésor public, avec la bonification promise du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), morte au feuilleton, ainsi que les 2000 places en services de garde subventionnées en milieu travail.