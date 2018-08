Un gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) investira au bas mot 1 G$ pour remplacer les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) «que tout le monde redoute» par des «maisons des aînés».

C’est ce qu’a annoncé le chef caquiste, François Legault, de passage à Salaberry-de-Valleyfield au Jour 2 de la campagne électorale.

Il a déclaré que son gouvernement entamera, dans un premier mandat, une consultation exhaustive auprès des usagers, du personnel

et des architectes pour construire une trentaine de «maisons des aînés».

La CAQ estime que cette première phase coûtera 1 G$ en immobilisations, et 245 M$ par année en dépenses d’exploitation.

D’ici 2038, selon le plan de la CAQ, les places existantes en CHSLD auront été converties en «lieux de qualité, climatisés, plus

spacieux et possédant un concept architectural complètement revu». Elle n’a pas encore précisé comment elle entend financer ce premier

engagement de campagne.

Dans une vidéo léchée mise en ligne vendredi matin, la CAQ présente son concept, «le projet d’une génération».

En apparence, il s’agit de condos de luxe pour «celles et ceux qui ont travaillé sans compter et qui ont tout donné pour bâtir la société qui est la nôtre».

Dans la vidéo, on les décrit comme des «petites unités de vie climatisées» accueillant un maximum de 70 à 130 personnes et comprenant des aires de circulation «sécuritaires et verdoyantes».

La CAQ dit souhaiter des milieux de vie confortables pour les aînés, avec des repas adaptés et un nombre adéquat de préposés pour

s’occuper d’eux.

Selon elle, les plus récents chiffres démontrent qu’il y a présentement 2600 personnes au Québec qui attendent une place en CHSLD.

M. Legault se rendra vendredi matin à Salaberry-de-Valleyfield, dans la circonscription de Beauharnois, où il rencontrera des aînés.

Il se dirigera ensuite dans les circonscriptions de Châteauguay et de Huntingdon, toujours en Montérégie.

Par ailleurs, M. Legault présentera vendredi une candidate pressentie pour occuper le poste de ministre de la Santé au sein d’un éventuel gouvernement caquiste.

Danielle McCann défendra les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Sanguinet.

Mme McCann est l’ancienne présidente-directrice générale de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.