QUÉBEC — Les partis rivalisaient d’imagination, en ce deuxième jour de campagne électorale, vendredi, pour proposer des mesures susceptibles d’attirer le vote des parents de jeunes enfants et celui des personnes âgées.

Chèque expédié aux parents, fournitures scolaires au rabais, nombre accru de places en garderie, hébergement de qualité pour grand-papa et grand-maman, la liste des engagements rendus publics vendredi laisse croire que l’amélioration des programmes sociaux tiendra une place de choix dans la présente campagne.

En prime, le chef libéral, Philippe Couillard, a même fait miroiter de possibles baisses d’impôts, s’il est reporté au pouvoir.

En attendant, son parti s’engage à poster chaque année un chèque aux parents (dont le montant variera entre 150 $ et 300 $ par enfant, selon le revenu familial), une mesure évaluée à 380 millions $.

Le PLQ promet également de créer 2000 nouvelles places en services de garde subventionnés, soit dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies privées.

Les libéraux s’engagent aussi à revenir à la charge avec la bonification du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), de manière à offrir aux parents plus de flexibilité: papa ou maman pourrait écourter son congé parental d’une dizaine de jours et utiliser cette banque de congés à sa guise au cours des années suivantes. Le gouvernement avait déposé un projet de loi qui visait cet objectif, mais il est mort au feuilleton.

Fournitures scolaires

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, tente lui aussi de séduire les parents de jeunes enfants.

Mais un gouvernement péquiste s’intéresserait plutôt à la question de l’achat des fournitures scolaires, un rituel qui fait grincer des dents bien des parents à ce temps-ci de l’année, en raison de leur coût de plus en plus élevé.

C’est l’école qui offrirait aux parents de prendre en charge l’achat des fournitures scolaires: cahiers, crayons et cartables. Des économies d’échelle seraient ainsi rednues possibles, a-t-il fait valoir, grâce aux achats regroupés.

Le PQ estime qu’il s’agit d’une mesure à coût nul qui donnera plus de temps aux parents.

Maison des aînés

De son côté, le chef caquiste, François Legault, s’est plutôt montré déterminé à courtiser le pouvoir gris.

Un gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) investirait au bas mot 1 milliard $ de fonds publics pour transformer les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) en maisons des aînés.

Il promet d’en construire une trentaine, et d’en faire des lieux plus accueillants, climatisés, et à plus petite échelle, avec un maximum de 70 à 130 personnes par unité.