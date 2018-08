MONTRÉAL — Au nom de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a finalement rectifié le tir, vendredi, affirmant clairement qu’il n’y a qu’une seule langue officielle au Québec, le français — comme le dit la loi.

Il a attribué le message confus véhiculé par Manon Massé, et par des gazouillis du parti, d’abord à l’inexpérience d’un responsable des réseaux sociaux pour le parti, puis aux difficultés de Mme Massé à s’exprimer dans la langue de Shakespeare.

«C’est strictement une erreur», a-t-il assuré, au cours d’une conférence de presse, vendredi à Montréal, pour présenter la campagne d’affichage du parti de gauche.

M. Nadeau-Dubois a soutenu qu’il n’y avait aucune ambiguïté pour Québec solidaire et qu’il était «évident» qu’il n’y avait qu’une seule langue officielle au Québec et qu’il fallait aussi défendre la langue française.

Jeudi, un message de QS sur Twitter disait clairement «English is an official language of Quebec and Canada», donc que l’anglais est une langue officielle du Québec et du Canada.