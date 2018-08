En ce premier weekend de campagne électorale, les partis politiques multiplient les annonces — et les pointes décochées en direction de la Coalition avenir Québec.

En matinée, samedi, le premier ministre sortant, Philippe Couillard, s’est engagé à poursuivre la mise en place de supercliniques, actuellement au nombre de 49.

En phase avec le slogan de son parti, le chef libéral a également proposé de «faciliter la vie des Québécois» en fournissant une seconde carte d’assurance maladie aux enfants de moins de 14 ans, de même qu’en mettant en place de nouveaux services de télésanté.

Ces engagements ont toutefois été partiellement éclipsés par les explications de sa candidate vedette, Gertrude Bourdon, qui était d’abord pressentie pour porter les couleurs de la CAQ.

L’ex-dirigeante du Centre hospitalier universitaire de Québec a dit s’être sentie «piégée» par la formation de François Legault, qui avait laissé savoir qu’elle se joindrait à son équipe la semaine dernière. Elle a finalement décliné l’offre de la CAQ.

À la suite de la divulgation de ses échanges avec un haut responsable caquiste dans le quotidien La Presse, Mme Bourdon s’est dite attaquée comme citoyenne et a invité les citoyens à se mettre à sa place.

La Coalition avenir Québec ne tenait pas d’événement électoral en matinée.

Offensive péquiste contre la CAQ

Le Parti québécois a pour sa part déclenché une offensive contre le cadre financier de la Coalition avenir Québec, qui mise sur d’éventuels surplus.

Quelques jours après que la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, eut donné sa bénédiction aux prévisions budgétaires du gouvernement, Jean-François Lisée a tenu à mettre un bémol sur ce portrait des finances publiques.

«Lorsqu’on lit correctement (les chiffres), on se rend compte qu’on ne nage pas du tout dans les surplus», a martelé le chef péquiste.

Il a signalé qu’en ne prenant pas en compte les «coûts de système», tels que l’inflation et les hausses de salaire de fonctionnaires, la CAQ devra atrophier les budgets

Interrogé à savoir s’il se concentrait ainsi sur la CAQ car il considère que les caquistes sont ses principaux adversaires dans cette campagne électorale, M. Lisée a répondu laconiquement: «parce que c’est les pires».

QS contre le 3e lien à Québec

Québec solidaire (QS) s’en est quant à lui pris à la proposition de bâtir un troisième lien entre Québec et Lévis, affirmant que l’idée de construire plus d’autoroutes pour pallier à la congestion routière appartenait «aux vieux partis». La CAQ et le PLQ ont l’intention de construire un troisième lien, le PQ attend de consulter les études avant de prendre une décision.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, était dans la capitale nationale pour annoncer qu’un gouvernement solidaire abolirait le bureau de projet et toutes les études de faisabilité sur le troisième lien.

«La science nous dit que de créer plus d’autoroutes, ça ne fonctionne pas. La vérité, c’est que de construire plus d’autoroutes, c’est une idée des vieux partis, c’est une vieille idée», a-t-il déclaré.

Selon QS, la solution à la congestion passe par un réinvestissement massif dans les transports en commun.