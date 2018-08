COCAGNE, N.-B. — Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick a affirmé, samedi, qu’il construirait trois nouvelles résidences pour personnes âgées de 60 lits et ajouterait 86 lits aux résidences existantes s’il était réélu en septembre.

Le chef libéral, Brian Gallant, a fait cette annonce en ce troisième jour d’une campagne électorale déjà dominée par les problèmes qui minent le système de santé néo-brunswickois.

M. Gallant a précisé que les nouvelles résidences et les nouveaux lits seraient répartis dans la région de Saint-Jean et les comtés de Kings et de Charlotte, dans le sud-est de la province, dans la vallée de la rivière Fredericton et dans la grande région de Miramichi.

Vendredi, le premier ministre sortant avait révélé qu’advenant une victoire des libéraux au scrutin du 24 septembre, ces derniers dépenseraient 100 millions $ par année sur une période de quatre ans pour l’achat et la mise à jour d’équipements dans les hôpitaux.

Le chef du Parti conservateur du Nouveau-Brunswick, Blair Higgs, n’a pas fait campagne samedi parce qu’il devait assister à des funérailles.

Dans une annonce faite vendredi, M. Higgs avait toutefois indiqué qu’un gouvernement conservateur consulterait les personnes âgées sur la question de leur milieu de vie et leur offrirait du soutien pour qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible.

Les chefs du Parti libéral, du Parti conservateur, du Parti vert et du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick devaient tous participer à des événements liés au défilé de la Fierté gaie de Moncton samedi après-midi.