SAGUENAY, Qc — Les libéraux ressuscitent une vieille promesse de Jean Charest et s’inspirent de Québec solidaire: ils s’engagent à élargir la couverture dentaire pour près de 1,2 million de personnes, soit aux enfants de 10 à 16 ans inclusivement, ainsi qu’aux aînés bénéficiaires du supplément de revenu garanti.

Philippe Couillard a pris cet engagement dans sa tournée électorale qui l’amenait dimanche au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette mesure coûterait 150M$ additionnels par an au Trésor public.

Rappelons qu’un autre parti, Québec solidaire, propose de son côté l’assurance dentaire gratuite universelle, tandis qu’en 2012, Jean Charest avait proposé l’élargissement de la couverture dentaire aux 10-16 ans.

Actuellement, seuls les enfants de moins de 10 ans reçoivent des services dentaires gratuits de base sur présentation de leur carte d’assurance maladie, tout comme les prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes à leur charge.

Les services dentaires gratuits de base comprennent l’examen annuel, la radiographie, l’anesthésie locale et générale, les couronnes préfabriquées, les obturations et extractions, l’endodontie (notamment traitement de canal), la chirurgie buccale, mais pas les coûts de nettoyage, de détartrage et d’application de fluorure.

Les personnes âgées prestataires du supplément de revenu garanti sont celles qui gagnent moins de 18 096$ par an, pour un célibataire, et 23 904$, pour un couple.