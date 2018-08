FREDERICTON — L’homme qui aurait tué deux policiers de Fredericton est arrivé au palais de justice lundi matin.

Matthew Vincent Raymond était vêtu d’une combinaison orange et accompagné de plusieurs policiers.

L’homme de 48 ans devra répondre de quatre chefs d’accusation de meurtre relativement à la mort des policiers Sara Burns et Robb Costello, et des civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Les quatre victimes ont été tuées le 10 août à l’extérieur d’un immeuble d’habitation de Fredericton.

Des milliers de policiers et secouristes ont assisté samedi dernier aux funérailles des deux policiers.