La Fédération des cégeps souhaite que le prochain gouvernement bonifie l’aide accordée aux établissements post-secondaires, afin de favoriser entr autre l’accessibilité aux étudiants autochtones et immigrants et moderniser les cégeps du Québec.

La Fédération des cégeps a publié lundi six enjeux auxquels devra s’attaquer le prochain gouvernement provincial. En tête de liste trône le besoin de favoriser l’accessibilité des cégeps aux étudiants qui sortent du secondaire, aux étudiants étrangers et aux autochtones. Surtout, la Fédération, présidée par Bernard Tremblay, souhaite que les candidats s’intéressent davantage aux cégeps lors de la campagne.

«Nous attendons des élus qui siègeront à l’Assemblée nationale à compter du 1er octobre prochain qu’ils s’engagent résolument à soutenir non seulement les cégeps, mais qu’ils fassent aussi de l’éducation et de l’enseignement supérieur le grand projet de société, comme le Québec l’a fait avec succès dans les années 1960», a indiqué M. Tremblay.

La Fédération a rappelé que «69,5 % seulement des jeunes inscrits en 5e secondaire passent ensuite directement au cégep». «Ce pourcentage doit impérativement augmenter», ont-ils souligné dans leur demande.

[bignumber number= »172814″]Il y a 172 814 étudiants au cégep cette année, soit 1,4% de moins que l’an dernier.[/bignumber]

La question du financement est aussi primordiale, a souligné le regroupement, en s’appuyant sur les compressions budgétaires de 175M$ effectuées entre 2011 et 2015, «qui ont sérieusement nui au développement [des cégeps]».

La Fédération aimerait que soient améliorés les partenariats entre les cégeps et les entreprises afin de favoriser les débouchées professionnelles des étudiants post-secondaires. «Le prochain gouvernement devra impérativement donner à chaque établissement de son réseau les marges de manœuvre pour former, à proximité, les jeunes et les adultes qui constitueront la main-d’œuvre de demain», a fait savoir la Fédération par voie de communiqué.

«L’État pourrait avoir pour effet d’induire un changement de mentalité et de transformer les pratiques des entreprises, afin qu’elles investissent considérablement en formation, en collaboration avec les cégeps, ou avec d’autres établissements d’enseignement», est-il souligné.

Les six demandes de la fédération des cégeps :

Favoriser un accès accru à l’enseignement collégial des diplômés du secondaire, des étudiants internationaux et des adultes.

Permettre aux cégeps d’offrir des services qui tiennent compte de la diversité des profils étudiants.

Favoriser le maillage entre les cégeps et les entreprises en vue d’une actualisation régulière des compétences de la main-d’œuvre.

Assurer le développement de la capacité d’innovation des cégeps.

Assurer un niveau de financement adéquat et pérenne des cégeps pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de pôles de développement régional.

Assurer le développement de la capacité de recherche des cégeps.