Voici quelques citations de la journée de lundi dans la campagne électorale:

«C’est plus de 700 millions $ par année que M. Legault annonce, en plus des 700 millions $ par année de baisse de taxe scolaire, ça commence à faire plusieurs 700 millions $ là. Est-ce qu’il commence à faire une course avec Québec solidaire pour savoir qui va dépenser le plus?» – Jean-François Lisée, à propos de l’engagement de la CAQ d’aider financièrement les familles nombreuses.

«Il y a des hommes qui ont décidé d’envoyer une tonne de briques sur François Legault et il y a deux femmes qui auraient dû, à mon avis, refuser. C’est pas elle qui a décidé que la sortie aurait lieu hier. C’est une décision du bureau de campagne, du bureau du premier ministre, c’est clair.» – Jean-François Lisée, qui a suggéré que la sortie de la candidate libérale Marwah Rizqy contre M. Legault était une commande du bureau du premier ministre.

«La seule affaire qui me surprend, c’est que Philippe Couillard laisse faire des sorties comme ça. C’est la seule chose qui me surprend.» – François Legault, qui dit ne pas vouloir se «laisser distraire» par les propos de Mme Rizqy.

«On assez de médecins, on a assez d’argent — Dieu sait qu’on a assez d’argent en santé pour ça. Normalement, il n’y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas atteindre l’objectif.» – Philippe Couillard, à propos de la cible de 85 pour cent de la population qui devait être prise en charge par un médecin de famille.