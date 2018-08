Une entente de principe est finalement intervenue entre le concessionnaire automobile Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC ltée et son syndicat, dans le cadre d’un lock-out qui durait depuis plus de deux ans — ce qui en fait le plus long conflit de travail qui avait cours présentement au Québec.

Un lock-out avait en effet été décrété par la direction du concessionnaire automobile, à Rivière-du-Loup, le 8 juillet 2016.

Les 13 salariés qui étaient touchés au départ sont membres d’un syndicat affilié à la CSD, la Centrale des syndicats démocratiques.

La CSD a confirmé, mardi, que le président de la centrale syndicale, Luc Vachon, doit se rendre mercredi à Rivière-du-Loup pour signer l’entente de principe. Il n’a pas voulu commenter pour le moment.

Les principaux points en litige portaient sur le salaire et le régime de retraite.