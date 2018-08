QUÉBEC — Le chef du Parti québécois (PQ) invite les autres chefs de partis à signer une déclaration commune afin de protéger à tout prix la gestion de l’offre et la culture québécoise, qui seraient selon lui «en danger» avec la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Avant de prendre les questions des journalistes, mardi, à Québec, Jean-François Lisée a lu une déclaration, dans laquelle il a demandé aux autres chefs de partis de signer avec lui une résolution pour que l’Assemblée nationale ne ratifie aucun projet d’accord commercial «qui ferait reculer la culture et l’agriculture au Québec».

M. Lisée propose également de tenir une conférence de presse avec ses trois adversaires pour rendre publique cette déclaration par la suite.

Selon lui, il s’agirait d’un «message puissant» à envoyer à Ottawa et à Washington.

Avant de tendre la main aux autres chefs, toutefois, M. Lisée a qualifié le premier ministre Philippe Couillard de «maillon faible», puisqu’il n’a pas assez protégé selon lui les agriculteurs par le passé.

Il a aussi critiqué le chef caquiste François Legault pour avoir «applaudi» le premier ministre Couillard, et n’a pas manqué de rappeler que la Coalition avenir Québec (CAQ) avait en son sein un fervent détracteur de la gestion de l’offre — l’économiste Youri Chassin.

Interrogé sur la possibilité que les autres chefs se joignent à cette stratégie, M. Lisée évaluait à «8 sur 10» ses chances.

En mêlée de presse, à Yamachiche, en Mauricie, le premier ministre Couillard a assuré qu’il ne ratifierait aucune entente qui ferait un compromis sur la gestion de l’offre.

«Je vais dire non et je vais répéter non. Et non, et non, et je vais le dire partout. C’est fort. Le Québec est la deuxième plus grande province au pays. Si le Québec refuse l’accord à cause de la gestion de l’offre, ça n’ira pas bien pour l’accord», a-t-il déclaré.