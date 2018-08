Voici quelques citations de la journée de mardi dans la campagne électorale:

—–

«Je vais dire non et je vais répéter non. Et non, et non, et je vais le dire partout. C’est fort. Le Québec est la deuxième plus grande province au pays. Si le Québec refuse l’accord à cause de la gestion de l’offre, ça n’ira pas bien pour l’accord.» – le chef libéral Philippe Couillard, qui a assuré qu’il ne ratifierait aucune entente sur le libre-échange qui ferait un compromis sur la gestion de l’offre.

—–

«Si M. Couillard une journée nous dit qu’il a un nouveau ministre de la Santé, pis l’autre journée il envoie l’ancien ministre de la Santé, c’est à lui de se démerder avec ces questions-là.» – le chef caquiste François Legault, à propos de la décision des libéraux de déléguer Gaétan Barrette plutôt que la candidate vedette Gertrude Bourdon pour un débat sur la santé.

——

«La controverse vend. Il y a beaucoup plus de personnes intéressées à acheter des billets pour Kanata maintenant, qu’en juin.» – le chef péquiste Jean-François Lisée.

——

«Actuellement, le bonus que donne le gouvernement du Québec est pareil pour tout le monde — ben, pour tout le monde qui est capable de s’acheter un char à ce prix-là.» – la porte-parole solidaire Manon Massé, à propos des incitatifs financiers pour l’achat d’un véhicule électrique.