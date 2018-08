SAINT-GEORGES-DE-BEAUCE, Qc — Les absents de l’«escouade économique» dévoilée mercredi par François Legault retiennent l’attention. L’équipe mise en évidence lors d’un discours à Saint-Georges-de-Beauce ne compte évidemment pas dans ses rangs Stéphane Le Bouyonnec, qui a fait défection mardi, mais elle n’inclut pas non plus l’économiste de droite Youri Chassin.

Devant un parterre de quelques dizaines d’entrepreneurs réunis à l’École d’entrepreneurship de Beauce, il a présenté les candidats de cette escouade formée de trois hommes (Éric Girard, Gilles Bélanger et Pierre Fitzgibbon) et trois femmes (Nadine Girault, Joëlle Boutin et MarieChantal Chassé).

Le chef les a présentés un par un et martelé que s’il devenait premier ministre, il ferait de l’entrepreneuriat une véritable «obsession» et qu’il aurait sur son bureau «un compteur des investissements, région par région». Les Québécois, s’ils élisent un gouvernement caquiste, n’auront «jamais vu une équipe» comptant en son sein autant d’entrepreneurs, a-t-il argué.

Le communiqué distribué aux médias énumérait seulement les noms de ces six candidats. Celui de l’économiste campé à droite Youri Chassin n’en faisait pas partie, alors que le système de gestion de l’offre — important dans cette région d’agriculteurs — fait l’objet d’âpres négociations entre le Canada et les États-Unis dans l’ALÉNA.

Un attaché de presse a insisté auprès des représentants des médias sur le fait que cette «escouade économique» ne se limitait pas à ces six individus.

En ce septième jour de campagne, François Legault a promis que si les troupes caquistes étaient portées au pouvoir le 1er octobre prochain, trois mesures concrètes seraient mises en oeuvre afin de soutenir et stimuler l’entrepreneuriat. Il chiffre cette promesse à 4 millions $.

Un gouvernement de la CAQ déploierait ainsi un programme de bourses à l’École d’entrepreneurship de Beauce (coût: 1 million $), financerait quatre établissements supplémentaires du réseau de l’École des entrepreneurs du Québec (coût: 3 millions $) et instaurerait un volet sur l’entrepreneuriat en cinquième secondaire (coût: nul), est-il précisé dans un communiqué.

Mais cette annonce est éclipsée par le coup de tonnerre qui a retenti la veille: le départ inopiné de Stéphane Le Bouyonnec, président du parti et candidat dans la circonscription de La Prairie, qui a jeté l’éponge au jour 6 de la campagne électorale.

Le chef de la CAQ a réagi en qualifiant de «triste» ce départ et a attribué la défection de son candidat à la déferlante de commentaires acerbes dont il faisait l’objet sur les réseaux sociaux.

C’est en juin dernier que le pilier de la CAQ avait mis son parti dans l’embarras après qu’il eut été forcé de quitter ses fonctions à la tête de l’entreprise Techbanx, reconnue pour ses prêts consentis à des taux usuraires.

Le principal concerné a justifié son retrait dans une déclaration écrite en plaidant qu’il ne voulait pas laisser ses «adversaires politiques se servir de (son) parcours professionnel pour faire des amalgames douteux» et nuire aux chances de la CAQ de remporter l’élection.

Escouade 2018 c. Trio 2014

L’«escouade économique» de deux trios semble la réponse caquiste de 2018 au «trio économique» que le chef libéral Philippe Couillard avait mis de l’avant lors de la dernière campagne, en 2014.

De ce trio, seul le ministre sortant des Finances, Carlos Leitão, brigue un second mandat. Rappelons que Jacques Daoust est décédé en août dernier et que Martin Coiteux a pris la décision de ne pas se représenter.

L’escouade de François Legault est composée de ces six aspirants députés:

— Nadine Girault: candidate dans la circonscription de Bertrand (Laurentides), elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment au Fonds de solidarité FTQ, à la Banque Royale, chez BMO Groupe financier, chez Desjardins Sécurité financière, à Toronto, et chez Groupe Boutique Jacob.

— Éric Girard: candidat dans la circonscription de Groulx (Laurentides), il était jusqu’à tout récemment le premier vice-président et trésorier de la Banque Nationale. Il s’était présenté sous la bannière du Parti conservateur du Canada aux élections d’octobre 2015, mais avait perdu aux mains du député libéral sortant, Francis Scarpaleggia.

— Joëlle Boutin: candidate dans la circonscription de Jean-Talon (Québec), elle est entrepreneure et spécialiste du monde numérique au cabinet de relations publiques National. La CAQ la décrit comme une «leader de l’entrepreneuriat au féminin».

— Gilles Bélanger: candidat dans la circonscription d’Orford (Estrie), il est un homme d’affaires qui a notamment occupé le poste de président-directeur général de la station de ski Owl’s Head.

— MarieChantal Chassé: candidate dans la circonscription de Châteauguay (Montérégie), elle est ingénieure de formation et dirige l’entreprise JMJ Aéronautique, dont elle est la fondatrice.

— Pierre Fitzgibbon: candidat dans Terrebonne (Lanaudière), associé directeur de Partenaires Walter Capital depuis novembre 2015, il a auparavant dirigé Atrium Innovations et passé cinq ans au groupe financier Banque Nationale. La CAQ le présente comme un «géant des affaires».