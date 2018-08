Alors que la rentrée scolaire se poursuit dans les écoles du Québec, les syndicats de l’enseignement aimeraient entendre, au-delà des annonces à la pièce, un plan global pour l’éducation, comprenant un financement stable et une amélioration des conditions de travail du personnel.

Bien que la région montréalaise vive avec plus d’acuité des phénomènes comme l’inscription de nouveaux arrivants, des défis en matière de francisation et l’ajout de classes modulaires pour répondre à l’augmentation du nombre d’élèves, la situation existe aussi dans d’autres régions du Québec, a expliqué au cours d’une entrevue mercredi Sonia Éthier, présidente de la CSQ.

La Centrale des syndicats du Québec compte 130 000 membres dans le milieu de l’éducation, tant les enseignants eux-mêmes que les professionnels de l’éducation et le personnel du soutien scolaire.

Et pour ce qui est de l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage, la problématique du manque de ressources est la même dans toutes les régions, a-t-elle confié. Oui il y a eu ajout de ressources, mais pas assez pour faire de la prévention, notamment, et les professionnels continuent de devoir servir plusieurs écoles en même temps.

Et bien que les partis politiques en campagne électorale aient beaucoup parlé d’éducation à ce jour, Mme Éthier souhaite qu’au-delà des maternelles 4 ans, des lunchs ou des rénovations d’écoles, on se dote d’un plan global pour l’éducation, avec un financement stable et une amélioration des conditions de travail du personnel.