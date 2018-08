WASHINGTON — La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, participait à des réunions de la plus haute importance avec son homologue américain, mercredi, dans le cadre d’un blitz de négociations visant à trouver un terrain d’entente en ce qui a trait à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Mme Freeland a annulé le voyage qu’elle devait faire en Europe cette semaine afin de reprendre les pourparlers sur l’ALÉNA, après que les États-Unis et le Mexique eurent réussi à s’entendre sur plusieurs problèmes grâce à des discussions bilatérales qui se sont déroulées cet été.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé l’accord avec Mexico lundi et a exhorté le Canada à le ratifier d’ici vendredi sous peine de voir Washington imposer des tarifs douaniers dévastateurs au secteur automobile canadien.

Après s’être absentée de la table des négociations pendant un mois, la délégation canadienne était de retour dans la capitale américaine pour la première fois depuis le printemps et la ministre Freeland a affirmé que les négociateurs faisaient tout en leur pouvoir pour trouver de nouveaux compromis.

Alors qu’elle se rendait à une rencontre avec le représentant américain au Commerce extérieur, Robert Lighthizer, mercredi matin, Chrystia Freeland a déclaré que les représentants canadiens et elle-même travaillaient depuis l’aube, discutant avec les délégués mexicains et multipliant les appels téléphoniques.

Selon Mme Freeland, le fait que le Mexique ait pris la difficile décision de mettre de l’eau dans son vin concernant les conditions de travail et les salaires dans le cadre de ses pourparlers avec les États-Unis sur la règle d’origine dans le secteur automobile a ouvert la voie à des discussions plus substantielles entre Ottawa et Washington.

Plusieurs s’interrogent maintenant sur la volonté du Canada d’ouvrir l’accès à son controversé marché des produits laitiers, soumis à la gestion de l’offre, ou de renoncer à la ligne dure par rapport au maintien du système de règlement des différends de l’ALÉNA.

Les États-Unis ont exigé du Canada qu’il cède sur ces deux questions de même que sur d’autres enjeux.

Chrystia Freeland a rencontré les délégations américaine et mexicaine tard mardi et de nouveau mercredi matin. Elle a dit avoir bon espoir que les trois pays puissent s’entendre, surtout maintenant que les États-Unis et le Mexique comprennent mieux comment gérer le secteur automobile nord-américain.

Questionnée par les journalistes, la ministre n’a pas voulu fournir de détails concernant les possibles propositions du Canada.

Mme Freeland rencontrait M. Lighthizer et Jared Kushner, conseiller principal et gendre du président Trump, mercredi matin à la Maison-Blanche.