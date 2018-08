Le Parti libéral du Québec (PLQ) a promis mercredi matin qu’il éliminerait les six premiers paliers de rémunération en enseignement s’il est réélu, comme l’avait auparavant fait la Coalition avenir Québec. Métro a calculé que la mesure ne toucherait que 11% du personnel enseignant de la province.

Seulement 9 712 enseignants font partie des six premiers échelons salariaux, selon des chiffres fournis par le ministère de l’Éducation. Sur un total de près de 83 400, cela représente 11,6%. Plus de la moitié des enseignants du Québec sont dans l’échelon 17, soit le plus élevé de l’échelle salariale.

Le chef du PLQ Philippe Couillard estime que cette proposition permettra de «mieux rémunérer les enseignants» en début de carrière, a-t-il dit mercredi.

Le système de rémunération en enseignement fonctionne avec une échelle salariale définie par l’expérience. Le premier palier est présentement fixé à 41 390$ jusqu’à avril prochain et le sixième à 50 967$. Par contre les deux premiers échelons n’abritent qu’un peu plus de mille personnes, parce qu’un professeur qui a obtenu son baccalauréat en enseignement accède directement au troisième niveau et touche 44 985$ par an. En éliminant les six premières étapes, l’équipe de M. Couillard ferait donc passer le salaire de base à 53 134$.

En réaction à cet engagement, la présidente de la Centrale syndicale du Québec (CSQ), Sonia Ethier, s’est dite encouragée, sans plus. «Toutes les mesures qui vont permettre d’augmenter l’attractivité de la profession sont les bienvenues, a-t-elle dit à Métro. Évidemment, c’est une bonne mesure. Mais comprenons que la CAQ avait annoncé la même chose dans un modèle différent, on voit que les partis se relancent sur toutes ces questions-là.»

Une mesure équitable?

Le PLQ a réservé 60M$ pour lancer cette mesure dès 2021, au moment du renouvellement du l’actuelle convention collective, qui doit prendre fin en 2020. Métro a calculé que, si le gouvernement mettait en marche son engagement dès maintenant, le coût total de la mesure s’élèverait à 30,9M$ pour cette année. Si le nombre de professeurs restait le même l’an prochain, l’investissement s’élèverait hypothétiquement à 31,7M$.

Puisque le PLQ ne prévoit changer que le salaire d’entrée, les professeurs qui doivent atteindre le septième niveau en 2021 verront des collègues avec jusqu’à six ans d’expérience de moins qu’eux obtenir le même salaire annuel.

Si un éventuel gouvernement libéral désirait rendre la promesse plus équitable entre professeurs en conservant un écart d’ancienneté et en faisant également monter chaque individu de quatre rangs salariaux, le coût total de cette mesure s’élèverait alors à 264M$ la première année.