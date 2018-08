Un peu plus de 168 000 clients étaient privés d’électricité au Québec vers 17h, mercredi, les régions de Montréal, de Laval et de la Montérégie étant les plus touchées à la suite de fortes précipitations et de vents puissants.

Des alertes d’orages violents se succédaient mardi après-midi dans plusieurs secteurs de la province.

Une ligne d’orages a traversé la région métropolitaine de Montréal en milieu d’après-midi, et a ensuite touché Repentigny et les environs de Trois-Rivières, a indiqué Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada.

Des rafales de 92 ou 93 km/h ont été enregistrées aux aéroports de Montréal-Trudeau et de Saint-Hubert. Il y a eu à tout le moins quelques arbres cassés à Montréal, affirmait M. Parent.

Une autre zone d’orages devait s’étirer de l’Estrie vers la Beauce, jusqu’aux environs de 20h, selon Environnement Canada.

L’avertissement de chaleur intense est par ailleurs levé pour les prochains jours.

Au plus fort des orages, il y avait environ 175 000 clients privés d’électricité à travers la province.

Dans la région de Montréal, plus de 100 000 clients étaient privés d’électricité à un certain moment, et ils étaient encore 92 297 usagers vers 17h.

À Laval, ils étaient 10 038 clients à devoir composer avec une interruption de service, tandis qu’un peu plus de 55 000 clients étaient également privés d’électricité en Montérégie.

Des réparations étaient effectuées sur le réseau en fin d’après-midi avec des équipes augmentées, a assuré Serge Tsoto, porte-parole d’Hydro-Québec.