LAVAL, Qc — Un adolescent rendu vulnérable par son état de santé est porté disparu à Laval pour la deuxième fois en quelques semaines.

Le Service de police de Laval (SPL) rapporte jeudi que Maxime Ménard, 17 ans, a été vu pour la dernière fois dans la soirée de mercredi. Il souffre d’une maladie qui pourrait le placer en danger s’il ne prend pas ses médicaments.

La police croit que l’adolescent pourrait séjourner au centre-ville de Montréal. Il a l’habitude de se déplacer en transport en commun.

Maxime Ménard est un garçon de blanche qui parle le français. Il mesure 1 m 85 (6 pieds et 1 pouce) et pèse 93 kg (205 livres). Ses cheveux sont blonds, longs, et il a les yeux bleus.

Il avait disparu provisoirement il y a quelques semaines et avait été retrouvé grâce à la vigilance des citoyens.

Toute information permettant de retracer ce garçon peut être transmise au 450-662-4636 ou par la centrale téléphonique 911.