QUÉBEC — Les libéraux vont tenter de faire dans un éventuel deuxième mandat ce qu’ils n’ont pas réussi à garantir durant le premier: fournir un médecin de famille à tous les Québécois qui souhaitent en avoir un.

En ce huitième jour de campagne électorale, la santé était le thème à l’ordre du jour, dans la caravane libérale, de même que dans celle de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui elle s’intéresse à la santé visuelle des jeunes.

Au terme d’un deuxième mandat, le PLQ croit que cette fois sera la bonne et que 90 pour cent de la population devrait avoir accès à un médecin de famille.

Le taux d’assiduité, soit la disponibilité réelle des médecins à voir des patients, devrait atteindre 95 pour cent.

Le taux actuel de prise en charge des médecins de famille avoisine les 80 pour cent. Or les patients qui n’ont pas de médecin de famille auront davantage tendance à engorger les urgences des hôpitaux si un problème de santé survient.

Un gouvernement Couillard compte également sévir si les médecins spécialistes et omnipraticiens n’atteignent pas un taux de prise en charge de 85 pour cent à la fin de la présente année. Il s’agissait du plancher fixé à la fin de la dernière année, mais la cible a été repoussée.

Le chef libéral Philippe Couillard s’est aussi engagé à injecter 200 millions $ dans l’embauche de personnel soignant, infirmières et préposés aux bénéficiaires, jeudi, à Saint-Georges, en Beauce.

CAQ: Des lunettes pour mieux voir

Un gouvernement caquiste offrirait le remboursement des paires de lunettes ou des lentilles cornéennes pour les mineurs jusqu’à concurrence de 250 $, et ce, tous les deux ans.

Actuellement, le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ) couvre l’examen de la vue pour les jeunes de moins de 18 ans, mais pas l’achat de lunettes ou de lentilles.

Éric Caire: malaise?

Par ailleurs, le chef du parti, François Legault, a dû une fois de plus se porter à la défense de son candidat dans La Peltrie, Éric Caire, qui a contracté un emprunt de 55 000 $ à un maire d’une municipalité située dans sa circonscription.

À Rivière-du-Loup, il a dit que cette histoire ne l’embarrassait pas et il a justifié le geste de M. Caire par le fait que le maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger, qui a consenti le prêt, était un «ami».

Il a pourtant laissé voir un certain malaise, en admettant qu’il y avait «une apparence (de conflit d’intérêts), et c’est sûrement pas le genre de chose qu’on veut voir quand on est au gouvernement».

PQ: Promotion du télétravail

Le Parti québécois (PQ) veut de son côté augmenter la proportion d’employés qui travaillent à la maison.

Un gouvernement péquiste offrirait un crédit d’impôt aux entreprises favorisant le télétravail la première année, puis des incitatifs financiers par la suite.

D’ici 2025, le PQ souhaite faire passer à 200 000 le nombre de télétravailleurs.

QS: Protéger les aires marines

Enfin, Québec solidaire (QS) s’est engagé, jeudi, à protéger 10 pour cent des aires marines du Québec d’ici 2020, si le parti forme le gouvernement le 1er octobre.

Lors d’une conférence de presse à Rimouski, la co-porte-parole de la formation politique, Manon Massé, a annoncé que, dès son premier mandat, un gouvernement solidaire créerait de nouvelles aires marines protégées (AMP) afin de mettre les milieux marins à l’abri de la pollution, de la surpêche et du trafic maritime.