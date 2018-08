MONTRÉAL — Les municipalités du Québec et les Premières Nations se promettent d’aller au-delà des idées préconçues et d’aborder des solutions concrètes en matière de création d’emplois, de logement, par exemple, dans le cadre des démarches de réconciliation qu’elles viennent de concrétiser lors d’un premier sommet.

Ce premier sommet qui a réuni une cinquantaine de maires du Québec, dont Régis Labeaume, de Québec, et Valérie Plante, de Montréal, les présidents des deux unions municipales et plus de la moitié des chefs des Premières Nations s’est tenu en avant-midi, jeudi, à l’hôtel de ville de Montréal.

Plusieurs participants ont rencontré la presse, à l’issue du sommet, pour réitérer publiquement leur engagement à aller au-delà des mots et des souhaits de réconciliation.

Par exemple, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a déploré le fait que l’on parle si peu en campagne électorale de l’emploi au sein de ces communautés qui comptent beaucoup de jeunes, alors qu’on dénote une pénurie de main-d’oeuvre au Québec.

La mairesse Plante a déploré le fait que ces communautés vivent souvent de la stigmatisation, éprouvant de la difficulté à trouver un logement, par exemple.