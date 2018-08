SAN FRANCISCO — Les autorités américaines recherchent une résidante de Montréal et sa fille qui ont été portées disparues après leur arrivée en Californie pour un voyage de camping.

Rosemerry Blankswade, porte-parole du shérif du comté de San Mateo, a affirmé qu’Audrey Rodrigue, âgée de 29 ans, et sa fille de 10 ans, Emily Rodrigue, avaient été portées disparues lundi.

Mme Blankswade a indiqué qu’elles étaient arrivées à l’aéroport international de San Francisco samedi, avaient loué une voiture et avaient passé la nuit dans un hôtel à Burlingame.

Audrey Rodrigue a envoyé un texto à son copain au Canada, mais il a été incapable de les joindre plus tard et a signalé leur disparition.

Mme Blankswade a dit que la mère et la fille auraient été aperçues mardi dans un camping dans le parc de Six Rivers. Le personnel et des visiteurs ont déclaré aux autorités que la femme et la jeune fille semblaient heureuses.

La page Facebook d’Audrey Rodrigue indique qu’elle réside à Montréal. Selon les informations obtenues par La Presse canadienn, elle est employée dans une garderie du Vieux-Montréal.