MONTRÉAL — Les représentants des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et ceux de l’industrie agricole tiendront une conférence de presse commune ce matin afin de réitérer leur appui à la gestion de l’offre, alors que les discussions entourant le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) s’intensifient à Washington.

La presse a été convoquée à 9 h au siège social de l’Union des producteurs agricoles (UPA), à Longueuil.

Le premier ministre sortant et chef du Parti libéral du Québec Philippe Couillard, le chef du Parti québécois Jean-François Lisée et la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé y seront. Le chef de la Coalition avenir Québec, qui fait campagne au Saguenay et en Mauricie aujourd’hui a désigné sa porte-parole en matière d’agriculture, Sylvie D’Amours, pour le représenter.

Ce matin, le «Mouvement pour la gestion de l’offre», dont le porte-parole est le président général de l’UPA Marcel Groleau, a acheté une pleine page de publicité dans Le Journal de Montréal et dans La Presse+. Le message mis de l’avant est «Les intérêts des Américains ne doivent pas passer avant les nôtres».

La publicité illustre un carton de lait, une volaille et un oeuf coiffés de la chevelure dorée du président américain. Elle soutient que les concessions demandées par les États-Unis «ne sont qu’à leur avantage et auraient des effets désastreux sur notre secteur agricole». Les annonceurs prétendent que la moitié des fermes laitières, 90 pour cent des fermes avicoles et 100 000 emplois en régions sont en danger.

Les pourparlers sur le renouvellement de l’ALÉNA se sont achevés tard hier soir dans la capitale américaine et les responsables ont annoncé qu’ils continueraient à négocier ce matin.

Hier, Philippe Couillard a pris part à une conférence téléphonique confidentielle avec ses homologues des autres provinces et le premier ministre Justin Trudeau visant à faire le point sur les négociations entourant le renouvellement de l’entente.

Des informations laissent entendre que le Canada serait disposé à faire des concessions à certaines demandes des États-Unis sur son secteur laitier, qui est protégé, afin de conserver le mécanisme de résolution des différends dans une nouvelle mouture de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Or, M. Couillard a répété qu’il n’accepterait aucune concession sur le système régissant la production de lait, d’oeufs et de volaille.