QUÉBEC — Le président Donald Trump n’est clairement pas un grand ami et un grand allié du Canada, a déclaré le chef libéral Philippe Couillard samedi.

Il réagissait aux propos de M. Trump concernant les négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Le président américain a fait des déclarations à l’agence Bloomberg vendredi qui n’étaient pas destinés à être publiés. Il a laissé entendre qu’il compte obtenir un nouvel accord uniquement à ses conditions, mais qu’il ne veut pas le dire publiquement, parce que ce serait si insultant pour le Canada que les parties n’arriveront pas à une entente.

En conférence de presse samedi à Québec, M. Couillard a affirmé que rien ne le surprend de la part de M. Trump, «malheureusement», a-t-il ajouté.

«Les États-Unis sont un grand ami et allié du Canada, mais clairement M. Trump ne l’est pas, s’est-il désolé. (…) Il n’est certainement pas un allié et ne se comporte pas comme un allié, et pas qu’avec le Canada. Il n’est certainement pas un allié très fort.»

Il déplore le modèle de négociation du président américain, dans lequel il n’y a qu’un gagnant et les autres perdent tout.

«Ce n’est pas comme ça la négociation. La négociation permet à chaque partie d’avoir des résultats.»