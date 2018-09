OTTAWA — Santé Canada demande aux consommateurs et aux propriétaires d’animaux de compagnie de ne pas utiliser de produits homéopathiques ni de produits vétérinaires fabriqués par King Bio étiquetés «Dr. King’s», «Dr. King’s Natural Pet» ou «Natural Pet».

Selon l’agence fédérale, ces produits peuvent présenter un risque «pour la santé des animaux de compagnie et des personnes, en particulier des enfants, des femmes enceintes et des personnes dont le système immunitaire est affaibli», en raison d’une contamination microbienne potentielle.

La Food and Drug Administration des États-Unis aurait indiqué des niveaux élevés de contamination microbienne ont été décelés aux installations de fabrication à Asheville, en Caroline du Nord.

Le distributeur canadien, Ecotrend Ecologics Ltd., procède au rappel des produits pour les enfants, les adultes et les animaux de compagnie. On fait la promotion des produits à diverses fins, y compris le soulagement de la grippe, les soins respiratoires, l’arthrite, la douleur articulaire et le contrôle du stress.

Santé Canada recommande aussi de consulter un professionnel de la santé ou un vétérinaire si on a utilisé ces produits et si on a des problèmes de santé.