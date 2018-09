Une nouvelle controverse est venue faire dérailler la campagne électorale de la Coalition avenir Québec.

La CAQ a été de nouveau placée sur la défensive à cause, cette fois-ci, de propos de son candidat Ian Lafrenière sur l’ingérence politique dans les affaires policières et de certains mots retirés de son site web.

En entrevue au réseau TVA, samedi, l’ancien haut gradé et porte-parole du Service de police de la ville de Montréal a confié que ce qu’il avait le plus détesté de son travail était «l’ingérence politique».

Les autres partis n’ont pas tardé à exhorter la CAQ à préciser les propos de son candidat vedette, et à mettre en doute sa crédibilité.

Le chef du PLQ, Philippe Couillard a demandé à Ian Lafrenière de s’expliquer sur les graves accusations qu’il a proférées. Il a néanmoins réitéré sa confiance envers les institutions et envers son équipe.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a pour sa part demandé à Ian Lafrenière d’appuyer avec des preuves ses «très graves» allégations de preuves.

«Moi, je veux savoir si c’est vrai qu’au cours des 15 dernières années libérales, il y a eu de l’ingérence politique. Pis je suis prêt à le croire, mais démontrez-le», a-t-il lancé.

M. Lisée a ajouté que Ian Lafrenière ne lui «paraît pas crédible» puisqu’il n’aurait pas entamé de démarches auprès des autorités concernées.

Des mots retirés

Aussi, la CAQ a retiré les termes «gaz de schiste», «pétrole» et «natalité» de ses orientations sur son site web.

Une allocation famille de la CAQ annoncée plus tôt dans la campagne bonifierait les allocations familiales déjà existantes pour les familles avec deux enfants ou plus.

La CAQ a affirmé dimanche que des modifications ont été faites pour éviter que l’on associe la promesse caquiste à un «bébé-bonus».

Le parti parle aussi maintenant «d’exploitation des ressources naturelles» sans faire mention ni de «pétrole» ni de «gaz de schiste».

Sur le front de la santé à Vaudreuil-Dorion, le chef François Legault a affirmé que chaque patient devrait pouvoir consulter un médecin de famille ou une super infirmière le jour même où il en fait la demande ou le lendemain, donc en mois de 36 heures.

La CAQ a dit qu’elle verrait à ce qu’il y ait plus d’accès adapté et plus d’heures d’ouverture.

Tous les Québécois doivent avoir accès à un médecin de famille, martèle la CAQ.

Lisée courtise les régions

De son côté, M. Lisée continue de courtiser les régions.

De passage à Sept-Îles, sur la Côté Nord, le chef péquiste a dit vouloir mettre «un cran d’arrêt» à toute forme de centralisation dans l’appareil public.

Un éventuel gouvernement péquiste aurait notamment la volonté de laisser chaque région contrôler la totalité des fonds de développement économique.

La formation politique parle aussi de mettre sur pied la Commission des régions, une commission parlementaire itinérante qui sillonnerait le Québec «pour rapprocher les Québécois des décisions», indique-t-on.

Un Réseau contre «le cartel des télécoms»

Québec solidaire veut créer un réseau public de fibre optique pour garantir une connexion internet rapide à toutes les régions de la province.

Pour les deux co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, la mise sur pied de Réseau Québec ferait concurrence à l’actuel «cartel des télécommunications».

Selon Mme Massé, «le privé a échoué», puisque les régions éloignées demeurent mal desservies. Or, le parti souligne qu’une bonne connexion internet est essentielle au développement économique des régions et à leur capacité d’attirer et de retenir les jeunes familles et les immigrants.