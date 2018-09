Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Élections québécoises

La campagne électorale québécoise suit son cours. Diverses organisations présenteront des débats portant sur des sujets précis au cours de la semaine. Ainsi de Force jeunesse tiendra mardi un débat électoral sur les enjeux pour les jeunes avec comme participants seront Simon Jolin-Barrette, Marwah Rizqi, Jean-Martin Aussant et Ruba Ghazal. Le lendemain, ce sera au tour de la FIQ d’organiser un débat sur la santé. Les participants seront Gertrude Bourdon pour le Parti libéral, Danielle McCann pour la Coalition avenir Québec, Diane Lamarre pour le Parti québécois et Vanessa Roy

ALÉNA

Après une courte interruption de quelques jours, les négociations entre le Canada et les États-Unis en vue du renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain se poursuivent à compter de mercredi. Les partis bougeront-ils sur des sujets aussi brûlants que le système de gestion de l’offre ?

Sentier transcanadien

La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, fera mardi une annonce de financement concernant le Grand Sentier, anciennement connu sous le nom de Sentier transcanadien.

Banque du Canada

La Banque du Canada annoncera mercredi sa décision concernant le taux cible du financement à un jour. Les experts prévoient que celui-ci demeurera stable, mais ils examineront attentivement la déclaration de l’institution à la recherche d’indices pour voir ce qu’elle compte faire prochainement.

Opioïdes

Un symposium sur les opioïdes organisé par le gouvernement fédéral et réunissant des élus, des experts du milieu et des gens ayant une expérience sur le terrain, se déroulera mercredi et jeudi à Toronto. Les participants discuteront de diverses solutions pour régler la crise.

Tournoi des recrues

La prochaine saison de la LNH approche à grands pas. Les recrues des Canadiens de Montréal seront à Laval, de jeudi à samedi, pour y disputer un tournoi contre celles des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto.