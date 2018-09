Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont profité de la fête du Travail, lundi, pour promettre des hausses de salaire, tandis que la Coalition avenir Québec (CAQ) continuait de panser ses plaies après une éprouvante première semaine.

Quant aux libéraux, c’était à leur tour, au douzième jour de la campagne électorale, de faire miroiter une meilleure couverture cellulaire et connexion internet sur le territoire québécois.

Le chef Philippe Couillard s’est engagé à débloquer 200 millions $ de plus pour desservir les régions éloignées, portant le total des investissements du gouvernement dans ce domaine à 500 millions $ sur cinq ans.

M. Couillard en a fait l’annonce à son arrivée aux Îles-de-la-Madeleine, en matinée.

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, voyageait lui aussi vers l’est de la province, à bord de sa caravane qui traversera la péninsule gaspésienne au cours de la journée.

À Matane, en matinée, il s’est engagé à faire passer le salaire minimum de 12 $ à 15 $ l’heure à l’intérieur d’un premier mandat.

Se faisant demander si le PQ se rapproche des travailleurs en raison de ses récents revers électoraux, M. Lisée a répondu que cette préoccupation n’a jamais quitté le parti — même si elle était moins visible sous son chef précédent, Pierre Karl Péladeau.

Québec solidaire irait toutefois plus rapidement que le PQ sur le salaire minimum. Il a annoncé lundi qu’un gouvernement solidaire hausserait dès le 1er mai 2019 le salaire minimum à 15 $ l’heure.

Le parti de gauche entend toutefois investir 100 millions $ pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises agricoles et les organismes à but non lucratif. Le parti de gauche estime que la hausse du salaire minimum entraînera des retombées économiques de 2,2 à 3,4 milliards $.

Un retour au bercail à la CAQ

Le chef caquiste François Legault a causé plus de grogne que d’étonnement en présentant son nouveau — et dernier — candidat dans la circonscription de La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal, mardi matin.

Le retour en politique de l’ex-député Christian Dubé avait déjà coulé dans les médias la veille, quelques jours après la démission inattendue du président du parti et candidat dans La Prairie, Stéphane Le Bouyonnec.

Les accusations d’opportunisme politique ont rapidement fusé, car M. Dubé avait abandonné son siège à l’Assemblée nationale en 2014 pour un poste de haute responsabilité à la Caisse de dépôt et placement.

«Christian Dubé a quitté six mois après l’élection, car il ne voulait pas servir dans l’opposition et là, il revient 30 jours avant le jour J quand les sondages sont favorables pour la CAQ», a dénoncé le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter.

M. Dubé avait en fait annoncé sa démission seulement quatre mois après avoir été réélu, et l’élection partielle pour combler son siège a pris place deux mois plus tard.

«Méprisant pour la population et le mandat reçu!», a renchérit le candidat péquiste et ex-ministre des Finances, Nicolas Marceau, avant de souligner que François Legault avait lui aussi démissionné de son poste de député en 2009.