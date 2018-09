FREDERICTON — À trois semaines des élections, les politiciens néo-brunswickois ont annoncé des engagements en matière de travail et de santé, lundi.

Le chef libéral, Brian Gallant, a promis que, s’il était reconduit au pouvoir, son parti moderniserait les lois du travail de la province en collaboration avec le comité directeur des relations syndicales-gouvernementales et d’autres acteurs du milieu.

Il a aussi fait part de son intention de porter le salaire minimum de 11,25 $ l’heure à 14 $ l’heure d’ici 2022.

Pendant le long week-end, les progressistes-conservateurs ont pour leur part axé leur campagne sur l’enjeu de la santé, s’engageant lundi après-midi à réduire de moitié le temps d’attente avant d’obtenir une chirurgie gynécologique et un remplacement de la hanche ou du genou.

Pour ce faire, le chef Blaine Higgs compte recruter davantage de médecins, former plus d’infirmières et utiliser les nouvelles technologies pour diriger les patients vers les soins adéquats.

Le chef du Parti vert, David Coon, lancera pour sa part le plan de développement économique de sa formation mardi matin.