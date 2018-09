QUÉBEC — Un deuxième gouvernement Couillard déménagerait des directions complètes de ministères en région.

Le chef libéral a fait miroiter une vague de décentralisation durant sa tournée en Gaspésie, mardi, pour séduire les électeurs des régions.

Ainsi, la Gaspésie accueillerait les employés du secteur des pêches du ministère de l’Agriculture et des Pêcheries, ainsi que la haute direction qui y est associée.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour sa part, accueillerait les employés du secteur des forêts de même que sa haute direction, au ministère des Forêts.

C’est en Abitibi-Témiscamingue qu’on installerait les employés du secteur des mines et leur haute direction, provenant du ministère des Ressources naturelles.

Enfin, on déménagerait aux Îles-de-la-Madeleine les employés du secteur de la mariculture et ses hauts dirigeants, provenant du ministère de l’Agriculture et des Pêcheries.