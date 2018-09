LÉVIS, Qc — Le chef péquiste Jean-François Lisée promet de rouvrir l’appel d’offres lancé pour le navire CTMA faisant la liaison Montréal-Îles-de-la-Madeleine pour exiger au moins 70 pour cent de contenu local.

Ce contrat est convoité par le chantier naval Davie, situé à Lévis.

Le gouvernement du Québec a choisi de lancer un appel d’offres international pour la construction de ce navire.

La Davie s’était déjà insurgée contre les modalités de cet appel d’offres, qui n’exige que 30 pour cent de contenu québécois. L’entreprise craint ne pouvoir être concurrentielle dans les conditions actuelles.

Exiger 30 pour cent, c’est trop peu, selon le chantier naval Davie, qui construit d’immenses navires sur la Rive-Sud de la ville de Québec, mais qui connaît des difficultés depuis des années.

Outré de cette situation, ainsi que des pertes d’emplois enregistrées par l’entreprise québécoise, M. Lisée a promis que si le Parti québécois est élu le 1er octobre, il va modifier l’appel d’offres.

«On est au début du processus, les soumissionnaires n’ont pas déjà engagé des frais, donc on peut modifier assez rapidement, à peu de frais», a souligné M. Lisée mercredi sur le site de la Davie, un casque de construction bien ancré sur la tête.

«Je veux le modifier (…) Pour que la Davie ait toutes les chances d’avoir ces emplois-là, que les fournisseurs aient toutes les chances d’avoir ces emplois-là. C’est notre argent, on va le faire travailler pour notre monde, nos entreprises, nos salariés», a déclaré M. Lisée sous les applaudissements des employés du chantier.

«L’absence de réflexe national du gouvernement Couillard et de la CAQ, ça me sidère», a-t-il ajouté.

Pour le chef péquiste, ça n’a aucun sens que ce navire soit construit à l’étranger et qu’un autre pays profite des retombées économiques d’un contrat si important.

En mai dernier, le premier ministre Philippe Couillard s’est engagé à financer une partie de la construction du navire de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) assurant le transport de passagers et de marchandises entre les Îles-de-la-Madeleine et Montréal.