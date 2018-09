MONTRÉAL — La classe politique québécoise a salué les nombreuses contributions de Lise Payette, dans la foulée du décès de l’ex-journaliste, animatrice et ministre. Voici quelques témoignages transmis sur les réseaux sociaux :

«Intelligence, aplomb, convictions, Lise Payette a changé nos vies de téléspectateurs, donné des droits aux consommateurs, tracé la voie pour des générations de femmes en quête de liberté et d’égalité. Chapeau Madame.»

– Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

«J’apprends avec tristesse le décès de Lise Payette. Elle aura marqué le Québec. On est plusieurs à s’être couchés tard pour écouter « Appelez-moi Lise ». Elle fut une grande féministe. Nous saluons sa mémoire et offrons nos condoléances à ses proches.»

– François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

«Toutes mes sympathies vont à la famille immédiate et à la famille politique de Lise Payette. Le Québec perd une figure importante du féminisme, une femme engagée socialement, politiquement et intellectuellement.»

– Hélène David, députée d’Outremont, ministre de l’Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine

«Le Québec vient de perdre une femme d’exception, Lise Payette. Une grande Québécoise nous a quittés. Yolande et moi offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.»

– Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois

«Toute ma sympathie à la belle et grande famille de ceux et celles qui militent encore aujourd’hui pour le mouvement féministe et souverainiste. Merci Madame Payette de vos apports considérables à la société québécoise. Des acquis à jamais que nous garderons.»

– Pierre Karl Péladeau, ex-chef du Parti québécois

«Elle aura dérangé en politique et ailleurs, elle aura marqué le Québec!! Et moi je lui dis: MERCI!»

– Caroline St-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil

« Avec le décès de Lise Payette, le Québec perd une figure marquante qui a milité toute sa vie pour l’avancement de la place et du rôle des femmes sur la scène politique. Toutes nos sympathies à sa famille et à ses proches.»

– L’Union des municipalités du Québec