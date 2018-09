MONTRÉAL — Un nouveau fonds visant à financer le journalisme international a été lancé, jeudi, à Montréal.

Le Fonds québécois en journalisme international (FQJI) versera chaque année plus de 75 000 $ en bourses aux reporters québécois pour la réalisation de reportages originaux à travers le monde.

Le projet a été initié par trois journalistes ayant une longue feuille de route à l’étranger: Guillaume Lavalléée, journaliste à l’Agence France-Presse à Paris, Jean-Frédérick Légaré-Tremblay, du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal, et Laura-Julie Perreault, de La Presse.

Ces trois initiateurs disent avoir eu l’idée de créer un fonds après avoir constaté que la crise des revenus dans les médias d’information avait un impact direct sur la couverture du reste du monde au Québec.

Le FQJI offrira des bourses de reportages à l’étranger aux journalistes diffusant leur travail dans les médias québécois. Un jury indépendant composé de Michel Cormier (Radio-Canada), Michèle Ouimet (La Presse), et Philippe Sauvagnargues (AFP) octroiera ces bourses selon la qualité des projets soumis.

Le jury se réunira environ cinq fois par année pour passer en revue les dossiers de candidature. Les montants octroyés serviront à couvrir les dépenses de reportages. Les bourses sont ouvertes aux membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et de l’Association des journalistes indépendants du Québec.

Les bourses sont financées grâce aux dons d’organisations publiques et privées, dont le Centre de recherches pour le développement international, la Caisse de dépôt et placement du Québec, SNC-Lavalin, CAE, le Canadien National, Desjardins, Afrique Expansion, le Conseil des relations internationales de Montréal et la Fédération nationale des communications (CSN). Le FQJI a aussi reçu des dons individuels du public.

Le premier appel de candidatures de FQJI est lancé jeudi. Les dossiers de candidatures doivent être reçus avant le 15 octobre. Les détails sont disponibles sur le site https://www.fqji.org/.