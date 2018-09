Voici quelques citations de la journée de jeudi dans la campagne électorale:

—–

«Le grand Montréal, ça représente 50 pour cent de la population, mais il y a plus de 75 pour cent des nouveaux arrivants qui décident de s’installer à Montréal. Si Montréal c’est 50 pour cent de la population, ils devraient recevoir 50 pour cent de l’immigration, et des villes comme Québec devraient en recevoir beaucoup plus, toutes proportions gardées.» – François Legault.

—–

«Je pense qu’on a besoin de plus de travailleurs au Québec, notamment des travailleurs qui viennent d’ailleurs. Alors de prétendre diminuer ça, en partant, c’est une erreur économique très grave. (…) Je ne comprends pas que quelqu’un (…) propose une chose aussi absurde.» – Philippe Couillard, concernant la proposition de la CAQ de réduire le nombre d’immigrants.

—–

«Il (M. Legault) ferme la porte d’entrée, donc moins de travailleurs de l’extérieur, il ouvre la porte de l’expulsion, avec ses tests, et en même temps il est prêt à briser les familles. Quelle vision sociale extraordinaire.» – Philippe Couillard.

—–

«On s’est rendu compte que la part d’aliments québécois dans les assiettes (…) se réduit d’année en année. Pourquoi? Parce que des distributeurs américains gagnent les soumissions. Pourquoi? Parce que dans leur assiette, il y a des aliments américains qui coûtent moins cher? Pourquoi? Parce que les normes de qualité sont plus faibles.» – Jean-François Lisée, dont le parti veut obliger les cafétérias d’établissements publics à servir des assiettes composées de 50 pour cent de produits du Québec.