HAMILTON — Le ministre du Développement économique, Navdeep Bains, a indiqué vendredi que le gouvernement prévoyait de prendre dans les prochaines semaines une décision sur d’éventuelles mesures de protection contre le dumping d’acier.

S’exprimant lors d’un sommet sur l’industrie sidérurgique à Hamilton, en Ontario, M. Bains a indiqué que le gouvernement examinait les données et les commentaires reçus lors des récentes consultations sur la façon de protéger l’industrie contre le risque d’importations d’acier peu coûteuses, qui ont augmenté depuis que les États-Unis ont imposé des tarifs sur l’acier et l’aluminium étrangers, plus tôt cette année.

Le ministre Bains affirme que le gouvernement veut agir rapidement pour contrer ce risque, tout en se préparant à déployer une aide financière de 2 milliards $ annoncée fin juin.

Selon lui, les grands joueurs de l’industrie ont déjà demandé plus d’un milliard de dollars de financement, tandis que les petites et moyennes entreprises ont demandé plus de 100 millions $.

Les États-Unis imposent depuis le 1er juin des tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada. Ceux-ci sont de 25 pour cent pour l’acier et de 10 pour cent pour l’aluminium.