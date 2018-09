SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT, Qc — L’ex-journaliste et animateur Louis Lemieux sera candidat pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Saint-Jean en Montérégie.

Il remplace Stéphane Laroche, écarté de la formation mardi par le chef François Legault, après que La Presse canadienne eut révélé, entre autres, que M. Laroche avait enfreint la loi en laissant entrer des mineurs dans son bar.

Le propriétaire du bar O’Bock avait été rappelé à l’ordre à trois reprises par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) dans les dernières années, en plus d’enfreindre la Loi sur l’équité salariale.

«On vient de renforcer notre équipe en ajoutant un journaliste, s’est exclamé M. Legault, visiblement de bonne humeur lors d’un arrêt dans un vignoble de la Mauricie, vendredi. On sait que les journalistes sont des gens brillants.»

Les deux hommes se connaissent et «s’apprécient» depuis l’année dernière, alors que Louis Lemieux a été embauché par la CAQ pour enregistrer des capsules web.

«Quand il nous est arrivé le pépin, on l’a appelé et il a accepté comme ça rapidement, a relaté le chef caquiste. C’est un excellent vulgarisateur. La moitié de la politique, c’est de communiquer nos idées.»

Louis Lemieux affrontera la libérale Vanessa Parent et le péquiste Dave Turcotte dans le comté de Saint-Jean. «Dave Turcotte est probablement le mieux enraciné au Québec après François Gendron qui nous quitte», a réagi le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

M. Lemieux a fait savoir par communiqué qu’il acceptait le mandat avec «beaucoup de fierté».

«J’ai confiance en François Legault pour faire plus et faire mieux pour le Québec, et en attendant, je pars à l’instant à la rencontre des électeurs», a-t-il indiqué.

Louis Lemieux a été journaliste, animateur et chef d’antenne à la télévision de Radio-Canada / RDI. Avant de se lancer en politique, il travaillait à son compte dans le domaine des communications et de la webdiffusion.