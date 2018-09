QUÉBEC — La Coalition avenir Québec (CAQ) présentera finalement son cadre financier samedi matin, au Château Bonne Entente à Québec.

Déjà vendredi, le chef François Legault s’est engagé à maintenir le Fonds des générations, mis en place par le gouvernement libéral de Jean Charest en 2006 avec l’objectif de réduire le fardeau de la dette du Québec. Il promet également l’équilibre budgétaire.

François Legault avait pourtant dit qu’il allait attendre le dépôt du cadre financier des libéraux de Philippe Couillard avant de dévoiler le sien.

Mais, selon lui, il est impératif que les Québécois puissent en prendre connaissance avant le premier débat des chefs, qui sera diffusé le 13 septembre sur les ondes de Radio-Canada.

«Les libéraux semblent lents et je ne sais pas s’ils essaient de me coincer, a-t-il déclaré vendredi en mêlée de presse à Sainte-Angèle-de-Prémont, en Mauricie. On sait qu’il y a un débat la semaine prochaine, et je pense que c’est important que tous les partis aient déposé leurs cadres financiers.»

«Même si les libéraux n’ont pas déposé le leur, même s’ils ont plus d’informations que moi sur les coûts de système entre autres pour la troisième et la quatrième année, je vais quand même, avec mon équipe (…) présenter ce que l’on pense être notre meilleure lecture de la situation actuelle et des changements que l’on veut apporter, donc les mesures qu’on veut ajouter, où sera pris le financement pour ces mesures», a-t-il poursuivi.

La CAQ a pris plusieurs engagements coûteux depuis le début de la campagne électorale. Entre autres, elle promet une réduction significative de la taxe scolaire, des allocations famille et des prématernelles quatre ans partout au Québec.