QUÉBEC — Un accident de la route impliquant un cyclomoteur et une voiture a fait 4 blessés graves, vendredi soir, à Paspébiac, en Gaspésie.

L’un des deux véhicules a heurté l’autre dans une manoeuvre de dépassement, vers 22h45, sur la rue Chapados.

Le conducteur de l’automobile en a perdu la maitrise, ce qui a provoqué un capotage.

Les quatre occupants de la voiture, deux hommes et deux femmes, ont subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour leur vie.

Le conducteur du cyclomoteur n’a pas été blessé.

La cause exacte de la collision n’est pas connue, mais selon la Sûreté du Québec, l’alcool pourrait être en cause. Un prélèvement sanguin a été effectué sur un des conducteurs non identifié.