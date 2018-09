Voici quelques citations de la journée de dimanche dans la campagne électorale:

—–

«Quand il y a des engagements qui disparaissent littéralement du cadre financier, qui sont sous-estimés massivement, ont est au-delà des hypothèses, on est dans l’erreur» – Philippe Couillard, critiquant le cadre financier présenté par la CAQ.

—–

«De plus en plus, on voit que le Parti libéral n’est plus le parti de l’économie. On voit que ceux qui dépensent le plus, c’est Québec solidaire, mais le deuxième, c’est le Parti libéral, et ça, ce n’est pas dans l’habitude des libéraux» – François Legault

—–

«Quand on essaie de m’intimider, j’agis rapidement, de façon résolue, et je riposte. C’est clairement une manoeuvre politique. Je suis en politique et je sais jouer à ce jeu» – Jean-François Lisée, rabrouant B’nai Brith Canada, qui l’a exhorté dans une lettre de se débarrasser de sa candidate Michelle Blanc en raison de certains écrits publics controversés.

—–

«Selon les vieux partis, (le Fonds des générations) est une façon de freiner la dette du Québec. Mais nous, on leur dit: « Attendez un peu, la dette environnementale que vous êtes en train de laisser est beaucoup plus importante. »» – Manon Massé, indiquant que QS délaisserait le Fonds des générations pour financer le combat environnemental

—–