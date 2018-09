MONTRÉAL — L’Association des psychologues du Québec profite de la Journée mondiale pour la prévention du suicide, ce 10 septembre, pour inviter le futur gouvernement du Québec à réinvestir dans les services publics en santé mentale.

Qu’il s’agisse des établissements du réseau de la santé ou du milieu scolaire, les services en santé mentale sont insuffisants, a déploré au cours d’une entrevue, lundi, Charles Roy, président de l’Association des psychologues du Québec.

Il note que dans certains CLSC, les listes d’attente pour les services de psychologues ou de travailleurs sociaux peuvent atteindre 300 personnes. Et les délais peuvent atteindre six mois, voire un an, avant d’obtenir des services.

Bien qu’on ait effectivement abordé la question de la santé mentale durant la campagne électorale, notamment lors du débat devant la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), et que l’on admette que la santé mentale est importante, on n’y a pas investi suffisamment de ressources, estime M. Roy.