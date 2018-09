MONTRÉAL — Une entente de principe est intervenue pour un règlement à l’amiable de l’action collective intentée par les victimes d’une éclosion de légionellose, à l’été 2012 à Québec, qui avait fait 14 morts et rendu malades 167 personnes.

Le cabinet d’avocats Ménard, Martin a indiqué qu’une entente de principe avait été annoncée au tribunal lundi matin, deux semaines avant le début prévu du procès dans cette action collective.

Les autorités de la santé publique avaient confirmé en mai dernier qu’une tour de refroidissement d’eau au sommet d’un immeuble de bureaux dans la basse-ville de Québec était à l’origine de cette éclosion de légionellose, il y a six ans. L’immeuble était la propriété de la Ville de Québec et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Le juge de la Cour supérieure qui présidait l’affaire a mis sous scellés l’entente de principe, et les parties devraient revenir devant le tribunal le 15 novembre pour finaliser le règlement à l’amiable.

Le cabinet d’avocats chargé de l’action collective s’attend à ce que de 200 à 250 personnes se manifestent pour recevoir une indemnité lorsque les détails de l’accord seront connus en octobre.

C’est Solange Allen, dont le mari est mort d’une pneumonie liée à cette éclosion de légionellose, qui avait intenté une action collective contre le syndicat et des agences gouvernementales. Mme Allen, qui a perdu son mari une semaine après qu’il a contracté la maladie, s’est réjouie, lundi, de ne pas devoir revivre ce douloureux moment pendant un procès.

Son avocat, Jean-Pierre Ménard, a aussi souligné qu’en évitant un procès, les deux parties épargneront temps et argent. «De part et d’autre, on avait un intérêt évident — surtout quand vous verrez le règlement, vous verrez que c’est un bon règlement», a-t-il soutenu à sa sortie de la salle d’audience, lundi matin.

Les avocats de la CSQ et du gouvernement du Québec n’ont pu être joints pour commenter, lundi.